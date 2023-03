Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Schreibwarengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hoben in der Nacht zum Donnerstag (30.03.2023) gegen 2.45 Uhr einen Schachtdeckel aus dem Boden der Querstraße in Gerlingen und warfen diesen gegen die Glasscheibe eines etwa 70 Meter entfernt gelegenen Schreibwarengeschäfts in der Hauptstraße. Durch die hierbei entstandene Öffnung gelangten die Unbekannten in den Verkaufsraum und entwendeten Zigaretten im Wert von etwa 1.600 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

