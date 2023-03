Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall in der Ludwigsburger Straße führt zu Stau

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Frau, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von insgesamt etwa 11.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Möglingen ereignete. Eine 41 Jahre alte Seat-Fahrerin wollte von der Brunnenstraße kommend nach links in die Ludwigsburger Straße abbiegen. In dieser herrschte zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Ludwigsburg stockender Verkehr, so dass die Sicht der 41-Jährigen nach rechts eingeschränkt gewesen sein dürfte. Die Frau tastete sich hierauf in die Ludwigsburg Straße vor, übersah jedoch trotzdem eine von rechts kommende 36-jährige Mini-Lenkerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Infolgedessen geriet der Mini ins Schleudern und kollidierte mit dem Mazda eines 41-Jährigen und einem VW eines 50-Jährigen, die auf der Gegenspur im stockenden Verkehr standen. Die 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mini und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die Ludwigsburger Straße zunächst voll gesperrt. Kurz nach 16.00 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung des Kreisverkehrs mit der Hindenburgstraße wieder frei gegeben werden und gegen 16.20 Uhr war die Ludwigsburger Straße wieder komplett befahrbar. Trotz einer eingerichteten Umleitung entstanden jedoch enorme Verkehrsbehinderungen.

