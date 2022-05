Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr bei Hennef

Hennef (Sieg) (ots)

Am 09.04. führte ein in die Gleise gelegter Einkaufswagen bei Hennef(Sieg) zu einer Schnellbremsung einer S-Bahn. Die Bahn überfuhr dennoch den Einkaufswagen, wodurch es zu erheblichen Sachbeschädigungen am Zug kam. Nun sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Gegen 23:05 Uhr am Samstagabend, den 09.04., überfuhr die S-Bahn S12 in Hennef (Sieg), auf Höhe des Parkhauses an der "Alten Ladestraße" einen mittig in die Gleise platzierten Einkaufswagen. Trotz der eingeleiteten Schnellbremsung kam es zu einer Kollision. Hierdurch wurden nicht unerhebliche Schäden an dem Zug verursacht. Reisende wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Vorfall kam es bei sieben Zügen zu insgesamt 75 Minuten Verspätung, zwei Ausfällen sowie einem Teilausfall.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, welche ab 22 Uhr (09.04.) Auffälligkeiten am Bahnhof Hennef oder nahe der "Alten Ladestraße" wahrgenommen haben um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können an die Bundespolizei Köln gemeldet oder unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell