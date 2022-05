Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme im Zug am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

In den späten Abendstunden des 23. Mai 2022 um 21:50 Uhr wurde im grenzüberschreitenden Regionalexpress von Viersen nach Venlo auf Höhe des Bahnhofs Kaldenkirchen ein wohnsitzloser 30-jähriger Rumäne durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurden zwei Ausschreibungen bekannt. Zum einen ist der Mann von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden und zum anderen suchte die Staatsanwaltschaft Augsburg ihn wegen Diebstahls und geringer Betäubungsmittelvergehen. Hiernach muss der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 829 Euro bezahlen. Die Ersatzstrafe konnte er jedoch wegen fehlender Barmittel nicht begleichen. Auf Grund des Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde der Verurteilte verhaftet und am Dienstagmorgen in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.

