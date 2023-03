Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Werbeschild beschädigt und geflüchtet

Morbach (ots)

Im Zeitraum 22.03.23, 16.00 Uhr - 25.03.23, 08:45 Uhr kam es in der Erbachstraße in 54497 Morbach in der Zufahrt zum Erbachpark zu einer Beschädigung eines dort aufgestellten Werbeschilds. Da die Beschädigung in etwa 3,5 Metern Höhe liegt, ist es wahrscheinlich, dass der Schaden durch einem LKW verursacht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu liegen nicht vor. An dem Schild entstand ein Sachschaden von etwa 100,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell