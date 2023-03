POL-PDTR: PKW Brand auf der B53

Saarburg/ Temmels (ots) - In den frühen Morgenstunden des 27.03.2023 kam es im Bereich der Ortslage Temmels mutmaßlich zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen dauern an. Wir bitten aktuell von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Polizeiinspektion Saarburg Tel. 06581 91550 Lahr, EPHK/ Gerhardt, PK Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

