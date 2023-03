POL-PDTR: Ein Wochenende ohne besondere Vorkommnisse - Die Wochenendlage der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Birkenfeld (ots) - Am Sonntag, den 26.03.2023 gegen 15:00 Uhr meldete eine Mitbürgerin, dass ihr Kennzeichen im Zeitraum vom 26.03.2023 12:30 Uhr bis zum 26.03.2023 um 15:00 Uhr von ihrem PKW entwendet wurde. Der PKW stand während des Diebstahls auf dem Parkplatz vor dem Wohnanwesen in der Achtstraße 76 in 55765 Birkenfeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld weitergeben. Rückfragen bitte ...

