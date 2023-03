Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Viele Kleineinsätze am Mittwoch - 5 Einsätze und Schneefall

Herdecke (ots)

Viel zu tun für die Freiw. Feuerwehr Herdecke am Mittwoch: Eine Tragehilfe für den Rettungsdienst wurde um 7:23 Uhr im Kirchender Dorfweg bei einem chirurgischen Notfall durchgeführt.

Ein First Responder Einsatz wurde direkt im Anschluss Veilchenweg übernommen. Eine Person mit internistischer Erkrankung wurde erstversorgt.

Von dort ging es um 8:35 Uhr weiter zu einem weiteren internistischen Notfall in einen Industriebetrieb. Auch hier musste ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden.

Aufgrund der Wetterlage mussten im Verlauf des Vormittages Schneeketten auf die Einsatzfahrzeuge gezogen werden.

Ein abgebrochener Ast, der auf einen Radweg ragte, musste um 12:56 Uhr auf dem Herdecker Bach (Höhe Am Jollenstein) entfernt werden. Hier wurde eine Bügelsäge vorgenommen.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstüre wurde um 15:57 Uhr aus dem Ortsteil Herrentisch gemeldet. Die Tür musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Der Wohnungsinhaber wurde verstorben in der Wohnung vorgefunden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Ein in der Wohnung befindlicher Hund wurde von der Feuerwehr versorgt und in das Tierheim transportiert.

Am Donnerstag musste ein Gefahrenast um 9:39 Uhr in der Straße In der Schlage, Ecke Bergweg über die Drehleiter entfernt werden.

