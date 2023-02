POL-STD: Polizei sucht Zeugen für versuchten Raub in Stade, Unbekannte entsorgen illegal Reifen am Landernweg in Stade - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Stade

1. Polizei sucht Zeugen für versuchten Raub in Stade

Am Montag, den 30.01. in den Abendstunden gegen 20:20 h ist es in Stade in der Harsefelder Straße in der Bushaltestelle vor dem dortigen Gymnasium zu einem versuchten Raubüberfall auf einen 14-jährigen Jugendlichen aus Cadenberge gekommen.

Dieser wurde dort von zwei bisher unbekannten Tätern aufgefordert Geld herauszugeben. Als sie dieses nicht bekamen, schlugen sie das Opfer, warfen es zu Boden und traten mehrere Male auf dessen Kopf ein. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Jugendliche konnte sich dann noch zu Fuß zur Polizei begeben und wurde danach mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter

- männlich - ca. 15 - 16 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - deutsche Aussprache ohne Akzent - braune, mittellange Haare - schwarze Jacke - blaue Jeans - schwarze Bauchtasche

2. Täter

- männlich - ca. 15 - 16 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - deutsche Aussprache ohne Akzent - schwarze, mittellange Haare - schwarze Jacke - schwarze Hose - schwarze Bauchtasche

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu den beiden Räubern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannte entsorgen illegal Reifen am Landernweg in Stade - Polizei sucht Zeugen

Der Hansestadt Stade wurde am 20.01. von aufmerksamen Passanten gemeldet, dass eine größere Menge Altreifen am Landernweg in Stade, Stadermoor abgelegt wurden. Offenbar wollten der oder die Täter die Entsorgungskosten sparen und haben die Reifen dann einfach illegal in die Landschaft geworfen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen Abfallentsorgungsvorschriften.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stade Wache zu melden.

