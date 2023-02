Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall auf der Bundesstraße 73 in Horneburg leicht verletzt, Zwei unbekannte alkoholisierte Männer überfallen 33-jährigen Drochtersener - Polizei sucht Zeugen

1. Zwei Autofahrerinnen bei Unfall auf der Bundesstraße 73 in Horneburg leicht verletzt

Am heutigen Vormittag gegen 09:20 h ist es in Horneburg auf der Bundesstraße 73 an der Kreuzung Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 67-jährige Fahrerin eines VW-Tiguan aus Horneburg wollte zu der Zeit aus der Wilhelmstraße kommend nach rechts auf die Bundesstraße abbiegen und übersah dabei die Vorfahrt einer 62-jährige Fahrerin eines Dacia aus Stade.

Diese konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen oder ausweichen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum nach Buxtehude eingeliefert.

An beiden Autos entstanden erhebliche Schäden, der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Horneburg rückte an der Unfallstelle an, die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Sie unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung.

Die B 73 musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen im Verkehr.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden. Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Zwei unbekannte alkoholisierte Männer überfallen 33-jährigen Drochtersener

Am gestrigen späten Abend gegen 21:25 h ist es in Drochtersen in der Gauensieker Feldstraße zu einem Überfall auf einen 33-jährigen Drochtersener gekommen. Zwei bisher unbekannte Männer hatten dort das Opfer bepöbelt als dieser sein Auto verließ. Im weiteren Verlauf des Vorfalls zog einer der Unbekannten dann ein Messer und stach damit in Richtung des Oberkörpers des Drochterseners. Diesem gelang es aber unverletzt zu Fuß zu Nachbarn zu flüchten.

Die beiden Täter entwendeten anschließend aus seinem Auto dann die Geldbörse und ein Handy und flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Nach ersten Zeugenaussagen sollen sich die beiden Täter bereits am Nachmittag in Drochtersen aufgehalten haben sind dort bereits aufgefallen.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - Männlich - Ca. 180 cm groß - Normale Figur - Trug vermutlich dunkle Arbeitskleidung und eine dunkle Mütze

2. Person: - Männlich - Ca. 180 cm groß - Schlank - Hatte eine Brille auf - Trug zur Tatzeit ebenfalls dunkle Arbeitskleidung

Beide Männer waren stark alkoholisiert und hatten sich auch bereits dementsprechend verhalten.

Die Polizei fragt nun:

"Wer hat die beiden Täter bereits vor oder nach der Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu dem Fall den Unbekannten geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

