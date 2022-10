Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ohne Führerschein und mit falschem Namen unterwegs

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstag, gegen 04:20 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife auf der Vehrter Landstraße einen schwarzen Mercedes. Der Fahrzeugführer gab den Beamten gegenüber an, sein Portemonnaie mit allen Ausweisdokumenten und seinem Führerschein verloren zu haben. Mündlich zu seinen Personen befragt, zuvor war er über die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Angabe belehrt worden, wollte der Kontrollierte aus Mettingen stammen. Als sich die angegebenen Daten weder im Melderegister noch in der Führerscheindatenbank verifizieren ließen, wurde der Mann durchsucht. Dabei tauchten Hinweise auf ganz andere Personalien auf, diese konnten in den polizeiinternen System abgeglichen und bestätigt werden. Am Steuer des Mercedes saß demnach ein 39-jähriger Osnabrücker, der bereits in der Vergangenheit wiederholt durch Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Da zudem der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol steht, ging es zu einer Polizeiwache. Nachdem der 39-Jährige dort dann versuchte bei einer Urinprobe für einen Drogenschnelltest zu betrügen, wurden in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Auf den Mann kommen nun mehrere Ermittlungsverfahren zu. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

