Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Nächtlicher Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Kiosk in der "Knollstraße" ins Visier von Unbekannter geraten. Zwischen 3.20 Uhr und 4.10 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Ecke zur "Dr.-Pelz-Straße" und durchsuchten das Innere nach Wertsachen. Die Diebe nahmen Zigarettenschachteln und Tabakdosen an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Tel: 0541/327-2115 oder -3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell