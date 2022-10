Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Betrügerische Scherenschleifer im Südkreis unterwegs

Bad Rothenfelde (ots)

Um 10 Uhr klingelte es am Donnerstag an der Haustür eines Ehepaars in Bad Rothenfelde. Vor der Tür stand ein Mann und bot seine Dienste als sog. Scherenschleifer an. Dem Dienstleister wurden 24 Messer zum Nachschärfen übergeben, dafür verlangte er in Summe 300 Euro. Den Eheleuten kam diese Summe unangemessen hoch vor und der Mann verlangte Einblick in die Gewerbekarte sowie eine ordentliche Rechnung. Daraufhin entfernte sich der Dienstleister in einem Citroën Berlingo mit einer Zulassung aus Paderborn (PB). Durch das notwendige Misstrauen der Eheleute entstand in diesem Fall kein finanzieller Schaden. Ob die Dienstleistung überhaupt für 24 Messer erbracht wurde, steht nicht fest.

Der Dienstleister kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - 180 - 185 cm groß - kein Bart, keine Brille oder andere Auffälligkeiten - leichter Bauchansatz - sehr redselig - trug einen grauen Hausmeisterkittel

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, vor betrügerischen Haustürgeschäften zu warnen. Immer wieder bieten dubiose Handwerker / Dienstleister unaufgefordert ihre Leistungen an. Das Spektrum ist groß, es umfasst u. a. Dachreparaturen, die Säuberung von Dachrinnen oder Hofeinfahrten. Meist werden die Arbeiten nur unvollständig und in mangelnder Qualität verrichtet. Die geforderten Honorare sind dem gegenüber horrend. Die Polizei rät dazu, jedes Angebot klar abzulehnen und unaufgefordert aufgenommene Arbeiten unbedingt zu unterbinden. Offensichtlich überzogene Geldforderungen sollten nicht beglichen werden, im Zweifelsfall sollte die Polizei verständigt werden.

