POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht mit 7.000 Euro Sachschaden

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr in der Sigelstraße in Kornwestheim ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der in Richtung Kornwestheimer Straße unterwegs gewesen sein dürfte, streifte die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugseite des Ford teilweise aufgerissen, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand. Möglicherweise dürfte der Unfall durch einen LKW oder Sattelzug verursacht worden sein. Zeugen wenden sich an das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de.

