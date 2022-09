Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Entwendete E-Klasse in Haßloch aufgefunden

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Autodiebstahl in der Nacht zum Freitag (23.09.) konnten Polizeistreifen am Nachmittag die entwendete E-Klasse in der Schlesienstraße im Stadtteil Haßloch auffinden. Zeugen hatten gegen 15.30 Uhr die Polizei alarmiert und das Fahrzeug gemeldet, dass im dortigen Bereich unverschlossen abgestellt war und den Verkehr behinderte. Der Wagen wurde sichergestellt. Nach dem ebenfalls gestohlenen VW Crafter wird weiterhin gefahndet. Zeugen, die gesehen haben, wer den Mercedes in der Schlesienstraße abstellte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden (06142/696-0).

