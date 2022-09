Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach zwei Autodiebstählen gesucht

VW Crafter (GG-AU 186) und Mercedes E-Klasse (GG-AZ 7700) entwendet

Rüsselsheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Freitag (23.09.) auf zwei geparkte Fahrzeuge abgesehen. Um kurz vor 8 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass Kriminelle einen VW Crafter in der Varkausstraße und eine Mercedes E-Klasse in der Georg-Jung-Straße entwendet hätten. Die beiden Autos wurden dort gegen 22 Uhr am Vorabend abgestellt. Bisherige Ermittlungen zum Verbleib der Wagen verliefen noch ohne Erfolg. Zeugen, denen der VW mit dem amtlichen Kennzeichen GG-AU 186 oder die Mercedes E-Klasse mit dem Kennzeichen GG-AZ 7700 aufgefallen sind oder die Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell