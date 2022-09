Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Ungebetene Besucher auf Firmengelände

Bewegungsmelder schlägt Kriminelle in die Flucht

Darmstadt (ots)

Ein Bewegungsmelder hat zwei noch unbekannte Täter offenbar an ihrem weiteren kriminellen Vorhaben am frühen Freitag (23.9.) auf einem Autohausgelände in der Marburger Straße abgehalten. Gegen 0.30 Uhr löste der Bewegungsmelder aus und schlug das verdächtige Duo in die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter offenbar zuvor über einen Zaun geklettert und hatten sich auf dem Gelände nach Diebesgut umgeschaut. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

