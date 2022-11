Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw ausgewichen - Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am Freitag, 11. November, gegen 18 Uhr auf der Marktstraße in Enkenbach-Alsenborn passierte. Ein 69-jähriger Mann kam mit seinem Taxi vom Bahnhof die Hauptstraße entlang. In Höhe des Dr.-Konrad-Adenauer-Platz bog er links in die Marktstraße ein. Dort kam ihm nach eigenen Angaben ein dunkler Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 69-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit einem Poller am Fahrbahnrand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 3.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

