Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr in der Sigelstraße in Kornwestheim ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der in Richtung Kornwestheimer Straße unterwegs gewesen sein dürfte, streifte die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugseite des Ford ...

