Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Nachbar vereitelt Betrug nach Schockanruf

Ludwigsburg (ots)

Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde eine 78 Jahre alte Sindelfingerin am Donnerstag (30.03.2023) davor bewahrt, ihr Hab und Gut an Betrüger zu verlieren. Die Seniorin hatte gegen 10.30 Uhr auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf eines noch unbekannten Täters bekommen. Durch geschickte Gesprächsführung wurde der 78-Jährigen glaubhaft gemacht, dass sie mit ihrem Sohn telefoniere. Dieser habe ein Kind totgefahren, weshalb ihm nun Haft drohe. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sei eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro erforderlich. Die unter Schock stehende Seniorin packte daraufhin Wertgegenstände in eine Tasche, um diese an einen Abholer zu übergeben, der zuvor von einem angeblichen Polizeibeamten am Telefon angekündigt worden war. Auf dem Weg zur Haustür klingelte sie bei ihrem 83 Jahre alten Nachbar und berichtete ihm von den Geschehnissen. Dieser erkannte den Betrugsversuch und verhinderte dadurch die Übergabe der Wertgegenstände.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell