Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: vier Einsatzkräfte nach heftigem Widerstand durch 29-Jährigen verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven 29 Jahre alten Mann bekamen es Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim am Donnerstag in der Lange Straße in Kornwestheim zu tun. Ein Hotelbesitzer hatte sie gegen 13.40 Uhr alarmiert, da er Probleme mit dem 29-Jährigen, der Gast in seinem Hotel war, hatte. Der Mann soll im angemieteten Zimmer eines Bekannten Alkohol konsumiert und verbotenerweise geraucht haben. Als der Besitzer ihn hierauf ansprach, reagierte der 29-Jährige hitzig, so dass sich der Hotelier bedroht fühlte. Die Polizeibeamtinnen und - beamten trafen vor dem Hotel auf der Straße auf den 29-Jährigen. Während der ersten Kontaktaufnahme provozierte der Mann den Hotelbesitzer, der ebenfalls vor Ort war, und schien den Einsatzkräften gegenüber seine Personalien verschleiern zu wollen. Im Laufe der Maßnahmen vor Ort steigerte sich seine Aggressivität und Unberechenbarkeit, so dass er plötzlich bedrohlich auf einen Beamten zuging. Als dieser ihn festhielt, stieß sich der 29-Jährige blitzartig von einem Fahrzeug, das sich hinter ihm befand ab, und trat mit voller Wucht gegen die Brust eines ihm gegenüberstehenden Polizisten. Daraufhin wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht, wobei er sich weiter vehement wehrte, trat und um sich schlug sowie spuckte. Nachdem ihm die Handschließen und ein Spuckschutz angelegt werden konnten, wurde er zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht. Auch während der Fahrt zum Polizeirevier und auf der Dienststelle veränderte sich seine aggressive Verhaltensweise nicht, so dass er ein zweites Mal zu Boden gebracht werden musste. Mutmaßlich stand der Mann und Alkohol -und Betäubungsmitteleinfluss. Darüber hinaus soll er sich, laut Angabe des Bekannten, in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Aufgrund dessen wurde am im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zwei Polizeibeamte und zwei Polizeibeamtinnen erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der 29-Jährige muss mit einer Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung rechnen.

