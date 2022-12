Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.12.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard befuhr am gestrigen Sonntag in der Mittagszeit die L 3422 zwischen Frankershausen und Orferode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches anschließend davonlief. Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 04:48 Uhr befuhr heute früh ein 41-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die K 28 in Richtung Ulfen. In Höhe von "Erdmannshain" kam er mit dem Pkw ins Schleudern und danach nach links von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. Das Auto kam auf der Fahrerseite zum Liegen; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 05:50 Uhr kollidierte am gestrigen Sonntagmorgen ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege mit einem Reh, dass in Höher des Steinbruchs in der Gemarkung von Röhrda die L 3245 überqueren wollte. Das Reh ist nach dem Zusammenstoß wieder aufgestanden und weiter gelaufen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

In Wohnung eingebrochen

Um 23:24 Uhr stellte am Samstagabend ein 22-Jähriger bei Rückkehr in seine Wohnung in der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau fest, dass Unbekannte seine Wohnungstür aufgebrochen haben. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht, offensichtlich aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell