Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autos touchieren sich beim Rangieren - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (12.12.) fuhr eine 29-jährige Bünderin mit ihrem Mercedes auf der Lübbecker Straße in Richtung Hauptstraße, um an der dortigen Einmündung nach links Richtung Borriesstraße weiterzufahren. Zeitglich fuhr der bisher unbekannte Fahrer eines dunklen Audi auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr Hauptstraße / Hochstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr fuhr der bisher Unbekannte in eine rechts gelegene Grundstückseinfahrt, um sodann wieder rückwärts auf die Straße zu fahren. Die 29-Jährige bremste ihr Auto daraufhin ab, dennoch touchierten sich beide Autos leicht. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrer begutachteten daraufhin ihre Fahrzeuge, konnten jedoch zunächst keinen Schaden feststellen und tauschten demnach nicht ihre Personalien aus. Erst später fielen der Bünderin frische Unfallbeschädigungen fest. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher den am Unfall beteiligten, etwa 45 Jahre alten Fahren des dunklen Audi mit einer Herforder Zulassung darum, sich unter 05221/8880 zu melden.

