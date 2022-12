Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Zigarettenautomat - Aufbruch mit Sprengmittel

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine aufmerksame Passantin bemerkte heute (14.12.) gegen 5.48 Uhr einen stark demolierten Zigarettenautomaten an der Kreuzung Alte Quernheimer Straße und Schmiedestraße. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter den Automaten mit einem Sprengmittel angegangen haben, um so an die im Inneren befindlichen Zigaretten und Bargeld zu gelangen. In welcher Höhe die Unbekannten Beute machten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden an dem Automaten liegt bei rund 2000 Euro. Ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen der Tat und einer Automatensprengung in Löhne in derselben Nacht gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell