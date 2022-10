Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Tageswohnungseinbruch - Einbrecher überrascht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.10.2022, kurz vor 11.30 Uhr, kam eine Frau nach Hause und überraschte zwei Einbrecher in ihrem Einfamilienhaus in der Straße "Grundweg". Die Beiden gelangten wohl über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Einfamilienhaus. Als die Frau das Haus betreten wollte, flüchteten die beide Männer über die Hauseingangstür nach draußen und rannten fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt. Einer der Männer soll etwa 1,70 Meter groß sein, eine schmale Statur und ein schmales Gesicht haben. Bekleidet war er wohl mit einer dunklen Hose, einem dunklen Langarmshirt und einer dunklen Basecap. Der zweite Mann soll etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß sein, eine kräftigere Statur und ein rundes Gesicht haben. Er habe eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen, ein dunkles langärmliges Oberteil und eine weiße Wollmütze getragen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Männern geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

