POL-FR: Waldshut-Tiengen: Außenspiegel streifen sich - schwarzer Mercedes-Benz fährt weiter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 27.10.2022, gegen 10:00 Uhr, haben sich die Spiegel zweiter Autos in der Straße Im Klingnauer in WT-Tiengen gestreift. Eine Seniorin in einem schwarzen Mercedes-Benz soll trotz eines deutlich hörbaren Kollisionsgeräusches weitergefahren sein. Ihre Unfallgegnerin, eine 42-jährige Autofahrerin, war in Richtung der Alpenblickstraße unterwegs, als sich die Autos begegneten. Aufgrund der schmalen Straße habe sie angehalten. Beim Passieren berührten sich die Außenspiegel und zumindest einer wurde beschädigt. Die Mercedes-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle. Sie wird auf ca. 70 Jahre geschätzt und hatte rötliches Haar. Sie fuhr eine ältere A-Klasse. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

