Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In günstigem Moment Handtasche geklaut

Kaiserslautern (ots)

Einen günstigen Moment hat eine Diebin am Montagmittag am Fackelrondell ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den Nagel gerissen. Die bestohlene 22-jährige Frau meldete der Polizei, dass die Diebin mit ihrer Tasche in Richtung Innenstadt geflüchtet sei. Während der Fahndung rief die 22-Jährige erneut bei der Polizei an und teilte mit, dass die Diebin mit zwei weiteren Frauen wieder am Fackelrondell aufgetaucht ist. Vor Ort wurden die drei Frauen mit der Handtasche angetroffen. Sie gaben an, die Tasche gefunden zu haben, und diese nun der Besitzerin zurückgeben zu wollen. Die Überprüfung der Handtasche ergab, dass diverse Gegenstände, wie kabellose Kopfhörer, Bankkarte, Krankenkassenkarte und Personalausweis fehlten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

