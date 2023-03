Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Gemeindemitarbeiter wird von 34-Jährigem massiv bedroht

Ludwigsburg (ots)

Ein 38 Jahre alter Mitarbeiter der Gemeinde Schönaich wurde am Donnerstagmittag (30.03.2023) massiv von einem 34 Jahre alten Bewohner einer Asylunterkunft bedroht und beleidigt. Der 38-Jährige hatte in der Unterkunft das Gespräch zu einem weiteren Bewohner und dem 34-Jährigen gesucht, da es in der Vergangenheit Unstimmigkeiten zwischen den beiden gegeben haben soll. Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ging der 34-Jährige während des Gesprächs plötzlich auf den Gemeindemitarbeiter los und versuchte diesen zu schlagen.

Im weiteren Verlauf versuchte der 34-Jährige, sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum zu verschaffen, in den sich der 38-Jährige zurückgezogen hatte. Hierzu schlug der Tatverdächtige mit Fäusten und mit einem Feuerlöscher gegen die Plexiglasscheibe der Bürotür.

Hierbei führte er zudem ein Messer mit sich, welches er jedoch nicht gegen Personen einsetzte. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte konnten den Mann schließlich überwältigen, ihm Handschließen anlegen und in ein psychiatrisches Zentrum bringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell