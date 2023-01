POL-WOB: Frau verursacht Unfall mit 2,74 Promille und entfernt sich vom Unfallort

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Ehmen, Hühnerwinkel 14.01.2023, 15.30 Uhr bis 18.45 Uhr Die kurze Abwesenheit einer Hausbesitzerin nutzen am Samstagnachmittag unbekannte Täter aus, um in eine Doppelhaushälfte in der Straße Hühnerwinkel in Ehmen einzubrechen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Am Samstagnachmittag verließ die Wolfsburgerin ihr Haus in Ehmen. Als ...

