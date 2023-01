Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Hühnerwinkel

14.01.2023, 15.30 Uhr bis 18.45 Uhr

Die kurze Abwesenheit einer Hausbesitzerin nutzen am Samstagnachmittag unbekannte Täter aus, um in eine Doppelhaushälfte in der Straße Hühnerwinkel in Ehmen einzubrechen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am Samstagnachmittag verließ die Wolfsburgerin ihr Haus in Ehmen. Als sie nach etwa drei Stunden zurückkehrte, musste die Hausbesitzerin feststellen, dass unbekannte Täter eine rückwärtige Terrassentür aufgebrochen und ihr Haus durchsucht hatten. Eine Nachschau ergab, dass die Einbrecher Schmuck entwendet und im Anschluss geflohen waren.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen am Samstagnachmittag oder in den Tagen zuvor Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, und sich diese Zeugen unter der Telefonnummer 05361/4646-0 melden.

