Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Saunabrand in Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonnabend, den 04.02.2023 gegen 17:45 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Dingelstädter Straße in Heiligenstadt gerufen. Am Ortsausgang in Richtung Geisleden brannte es auf einem Gartengrundstück. In Brand geraten war eine frei stehende, selbstgebaute Sauna. Diese entzündete sich nach einem Saunagang. Der 62jährige Betreiber unternahm erste Löschversuche selbst und verletzte sich dabei leicht. Die anrückende Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Sauna wurde komplett zerstört, den entstandenen Schaden beziffern wir mit etwa 3000 Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Auf Grund der Einsatzmaßnahmen war die Landstraße 1005 für etwa eine Stunde voll gesperrt.

