Am Mittwoch gegen 11.05 Uhr lief eine 81-jährige Frau aus Rheinberg die Straße Im Eschenholz entlang, als sie unvermittelt von zwei jungen Frauen angesprochen wurde.

Die Unbekannten gaben an, Unterschriften für ein Ärztehaus in Borth zu sammeln, was die alte Dame zunächst glaubte.

Als sie unterschrieb, forderten die Tatverdächtigen sie auf, ihren Personalausweis vorzuzeigen. Nachdem die Frau ihre Geldbörse aus der Tasche nahm, um den Ausweis daraus zu entnehmen, griff eine der Frauen in das Portemonnaie und entnahm ihr Bargeld daraus.

Daraufhin schrie die patente Rheinbergerin, sie werde die Polizei holen, woraufhin die Unbekannte das Geld zu Boden fallen ließ.

Beide flüchteten anschließend und stiegen in ein beigefarbenes Auto mit Recklinghausener Kennzeichen (RE) ein. Die 81-Jährige sah noch, dass auf dem Fahrersitz des Kleinwagens ein unbekannter Mann saß.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge Frauen im Alter von 20-25 Jahren. Sie waren 160 cm bis 170 cm groß, hatten beide lange, schwarze Haare, trugen dunkle Kleidung und sprachen akzentfrei Deutsch.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es an diesem Tag gegen 11.45 Uhr an einem Parkplatz in Xanten an der Bahnhofstraße.

Hier sprach ein unbekannter Mann von etwa 30 Jahren eine 73-Jährige an, die gerade zu ihrem Auto lief. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, gelang es dem Mann, ihr einen größeren Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie zu stehlen. Den Verlust stellte die Xantenerin erst später fest.

Während der Mann sie ansprach, fiel ihr eine weitere weibliche Frau auf, die auf dem Parkplatz mit einem Klemmbrett herumlief und Passanten ansprach. Die Beschreibung der Unbekannten entspricht die der Dame aus Rheinberg.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und vor allem die Passanten, die von der dunkelhaarigen Tatverdächtigen angesprochen worden sind. Sie werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefonnummer 02842 / 934-0, zu melden.

