Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 71-jähriger Fahrzeugführer die B7 aus Weimar kommend in Richtung Jena. Am Ortsausgang Weimar verlor er aufgrund eines gesundheitlichen Problems das Bewusstsein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild und kam ca. 20m neben der Fahrbahn in einem Feld zum Stehen. Der 71-Jährige erlangte im Laufe der Unfallaufnahme sein Bewusstsein zurück und wurde in ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Die B7 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell