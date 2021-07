Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Waldorf: Polizei veröffentlicht Phantombild nach Sexualdelikt

Meldung -2-

Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei fahndet weiter nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, in der Nacht zu Samstag (03.07.2021) eine junge Frau bei einem Sexualdelikt in Bornheim-Waldorf attackiert zu haben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 05.07.2021, 10:20 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4959832). Auf richterlichen Beschluss wird nun ein Phantombild des Mannes veröffentlicht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergeben sich inzwischen neue Erkenntnisse zu dem Tatverdächtigen, der nach erstem Kenntnisstand mit dunkler Hautfarbe beschrieben worden war. Spezialisten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen haben auf deren Grundlage ein Phantombild des unbekannten Mannes gefertigt, der nunmehr mit einer leichter gebräunten Hautfarbe beschrieben wird. Außerdem könnte der Tatverdächtige Verletzungen an seinen Fingern davongetragen haben, die die Geschädigte ihm bei der Abwehr des Angriffs zugefügt hat.

Das Phantombild ist im Fahndungsportal des LKA NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bornheim-versuchte-vergewaltigung-sexuelle-noetigung

Die Ermittler fragen: Wer kennt eine dem Phantombild ähnelnde Person, die aktuelle Verletzungen an den Fingern hat? Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 oder der Kriminalwache unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK12K-Wache.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell