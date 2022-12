Dinslaken (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen grauen Range Rover VELAR/LY. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen DIN-PK 237 parkte an einer Grundstückseinfahrt an der Schanzenstraße. Der Wagen ist von Baujahr 2019 und verfügt über die sogenannte Keyless go Vorrichtung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken ...

