Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Abbiegeunfall mit einer schwerverletzten Person

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 07.12.2022, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die Rheinberger Straße (B510) aus Richtung Rheurdt kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinberg die Rheinberger Straße aus entgegengesetzter Richtung und bog im Kreuzungsbereich Rheinberger Str. / Prinzenstraße nach links in die Prinzenstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Kollision. Durch den Unfall wurden die 58-Jährige leicht und der 23-Jährige schwerverletzt. Der 23-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten musste der Bereich teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell