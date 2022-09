Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es in der Gaustraße in der Mainzer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin flüchtete.

Gegen 16:25 Uhr ging ein 84-jährige Fußgänger auf einem Gehweg die Gaustraße entlang in Richtung Mainzer Innenstadt. Kurz bevor der Mann den Schillerplatz erreichte, kam ihm eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin auf dem Gehweg entgegen. Als die Frau an dem 84-Jährigen vorbeifuhr, streifte sie ihn mit ihrem Lenker am Arm. Der Senior erlitt hierdurch eine Schürfwunde. Trotz mehrfacher Nachrufe seitens des Fußgängers, blieb die unbekannte Radfahrerin nicht stehen und setzte stattdessen ihre Fahrt in Richtung der Mainzer Oberstadt fort.

Der Geschädigte erstattete anschließend auf der nächstgelegenen Polizeiinspektion Anzeige. Dort beschrieb er die Radfahrerin wie folgt:

- Weiblich - Dunkel gekleidet - Möglicherweise trug sie einen Kurzhaarschnitt

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell