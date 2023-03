Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff

Aachen (ots)

Am 15.02.23 gegen 3.50 Uhr kam es in der Pontstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 23-jähriger Mann in Höhe des Automatenkiosk durch einen Messerstich schwer verletzt. Zwei Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß über die Pontstraße in Richtung des APAG Parkplatzes (hinter der Gaststätte "Ocean"), den sie überquerten. In Höhe des Ponttors machten die Personen u.a. durch Rufen auf sich aufmerksam und bestiegen nach bisherigen Erkenntnissen einen ankommenden PKW, mit dem sie sich entfernten. Der 23-Jährige schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die den Ablauf der Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter, das Fluchtfahrzeug oder die Fluchtrichtung abgeben können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Täter bereits vorher im Bereich aufgehalten haben und durch aggressives Auftreten aufgefallen sind. Alle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell