Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1001, Gemarkung Aidlingen: Ford überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Freitag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Fords die K1001 von Ehningen kommend in Richtung Aidlingen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie auf der Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam rechtsseitig in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Letztendlich kam der Ford quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrerin wurde vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine nahe gelegenes Krankenhaus abtransportiert, die Schwere der Verletzungen steht bislang noch nicht fest. Der Ford erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ob Flurschaden entstand ist bislang ebenso noch unbekannt. Weder durch die Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Sindelfingen, noch durch die Bergung des Fahrzeugs entstanden nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell