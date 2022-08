Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeuge entwendet

Schnett (ots)

Bislang unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit vom 29.07.22 bis 17.08.2022 Werkzeuge von einer in der Gemarkung Schnett stehenden Forstmaschine. Zwei Motorsägen, einen Trennakkuschleicher, einen Akkubohrer, einen Schlüsselkasten sowie einen Feuerlöscher nahmen die Langfinger aus einer verschlossenen Werkzeugkiste und zogen unbemerkt von dannen. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise richten Sie bitte an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0).

