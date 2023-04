Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Samstagmorgen, vermutlich gegen 08:00 Uhr, die Dresdner Straße in Richtung Goldmühlestraße. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug zunächst gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Hyundai Ioniq und im weiteren Verlauf gegen einen Hyundai i30, welcher ebenfalls am Straßenrand geparkt war. Ein Zeuge konnte zu dieser Zeit Geräusche, ähnlich eines Unfalls, wahrnehmen. Der unbekannte Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/6970 in Verbindung zu setzten.

