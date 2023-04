Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen

Eberdingen-Hochdorf: Unbekannte durchsuchen mehrere Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (01.04.2023) und Sonntagvormittag (02.04.2023) trieben noch unbekannte Täter in der Maria-Montessori-Straße in Hemmingen sowie in der Gartenstraße und im Römerweg in Hochdorf ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Innenraum von insgesamt sieben Fahrzeugen und durchsuchten diese anschließend. Sie stahlen eine kleine Menge Bargeld sowie Ausweisdokumente, einen USB-Stick, einen Garagentoröffner und eine Sonnenbrille. Der Wert des Diebesguts konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Gemäß derzeitiger Ermittlungen entstand kein Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich für Hemmingen unter Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Schwieberdingen und für Eberdingen unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

