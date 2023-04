Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Streifenwagen mit Joghurtbechern beworfen

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen war am Samstag (01.04.2023) gegen 02:10 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen Ziel eines Angriffs durch noch unbekannte Personen. Diese warfen vermutlich aus einem Gebäude heraus insgesamt vier volle Joghurtbecher gezielt in Richtung des geöffneten Beifahrerfensters des fahrenden Streifenwagens. Drei der Becher verfehlten den Streifenwagen. Der vierte Becher traf das Fahrzeug auf der Beifahrerseite, so dass sich Joghurt auf der B-Säule und den Seitenscheiben verteilte. Ein Teil des Joghurts gelangte zudem ins Fahrzeuginnere und traf die dort sitzende Polizeibeamtin. Durch den Wurf der Joghurtbecher wurde niemand verletzt, am Dienst-Kfz entstand kein Sachschaden. Nach dem Angriff wurde die Umgebung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie Einsatzkräften der Polizeihundeführer abgesucht. Verdächtige Personen konnten dabei jedoch nicht festgestellt werden.

