POL-LB: Freiberg am Neckar: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrer eines weißen Mercedes, der am vergangenen Freitag (31.03.2023) gegen 08.40 Uhr auf der Landesstraße 1129 zwischen Ludwigsburg-Hoheneck und Freiberg am Neckar einen 55-jährigen Opel-Lenker gefährdete. Der Opel-Fahrer war in Richtung Hoheneck unterwegs, als er ihm kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs am Ortsausgang der weiße Mercedes entgegenkam. Dieser befand sich auf der Spur des 55-Jährigen, so dass dieser nach links auf die Gegenspur auswich, um eine mögliche Kollision zu vermeiden. Im dortigen Bereich besteht ein Überholverbot. Die beiden Fahrzeuge fuhren dann aneinander vorbei, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 55-Jährige wendete anschließend und versuchte den Mercedes zu verfolgen. Er konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Möglicherweise könnte es sich bei dem Mercedes um eine B-Klasse gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

