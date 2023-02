LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am 10.02.2023 gegen 05:15 Uhr wurde die Polizei durch eine weibliche Zeugin informiert, dass in der Ernst-Kohl-Straße eine männliche Person läuft, welche von geparkten Pkw's die Spiegel abtritt. Ihr Mann würde dem Täter folgen. Der Verfolger sah dann, wie sich der Täter in eine Wohnung in der Schopenhauerstraße begab. Aufgrund der Personen- beschreibung stellten die Beamten einen polizeibekannten 21-jährigen in der Wohnung fest. Dieser war erheblich ...

