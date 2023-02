LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots) - Am 09.02.2023 gegen 07:50 Uhr lief ein 52-jähriger in Begleitung seines Sohnes auf dem Gehweg in der Geleitstraße. In diesem Moment befuhr ein Pkw-Fahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung (Einbahnstraße) die Geleitstraße. Da ein parkendes Fahrzeug die Fahrbahn einengte, wich der Pkw-Fahrer auf den gegenüberliegenden Gehweg aus und in einem Abstand von 20 cm an den Fußgängern vorbei. Daraufhin schlug der 52- jährige gegen die Scheibe des Pkw. Dessen ...

