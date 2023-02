Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedroht

Weimar (ots)

Am 09.02.2023 gegen 07:50 Uhr lief ein 52-jähriger in Begleitung seines Sohnes auf dem Gehweg in der Geleitstraße. In diesem Moment befuhr ein Pkw-Fahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung (Einbahnstraße) die Geleitstraße. Da ein parkendes Fahrzeug die Fahrbahn einengte, wich der Pkw-Fahrer auf den gegenüberliegenden Gehweg aus und in einem Abstand von 20 cm an den Fußgängern vorbei. Daraufhin schlug der 52- jährige gegen die Scheibe des Pkw. Dessen Fahrer hielt an, stieg aus, bedrohte den Mann verbal, stieg wieder ein und fuhr davon. Derzeit ist nur bekannt, dass es sich um einen metallic-grauen Mercedes SLK mit Weimarer Kennzeichen handelte. Hinweise zum Fahrer liegen nicht vor.

