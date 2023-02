Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in ein Hotel in Auerstedt und in Eberstedt

Auerstedt und Eberstedt (ots)

In der Nacht zum 08.02.2023 drangen ein oder mehrere bnoch unbekannter Täter auf das Grundstück eines Hotelresorts in Auerstedt ein. Dort zerstörte er einen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter und versuchte sowohl durch zwei Türen als auch durch ein Fenster in das Hauptgebäude des Resorts einzudringen. Glücklicherweise gelang ihm dies nicht. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Ein weiterer Einbruch - ebenfalls in der Nacht zum 08.02.2023, wurde in Eberstedt begangen. Dort wurde in ein Hotel eingebrochen, während die Eigentümer außer Haus und das Hotel ohne Gäste war. Laut Überwachungskamera drangen die noch unbekannten Täter gegen 03:50 Uhr in das Erdgeschoss des Hauptgebäudes ein. Zunächst versuchten sie die Tür zur Rezeption aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Anschließend machten die Täter sich an einer zweiflügligen Tür zu schaffen, über welche sie ins Treppenhaus gelangten. Hier trennte sie noch eine weitere Tür zur Rezeption - auch diese öffneten sie gewaltsam. Aus einer Handkasse und einem ebenfalls verschlossenen Tresorschrank entwendeten die Diebe insgesamt ca. 20.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

