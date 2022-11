Wald-Michelbach (ots) - Zwei Wohnhäuser "Im Lerchenklingen" und "Im Krappenklingen" gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier von Kriminellen. Zwischen Mittwoch (09.11.) und Sonntag (13.11.) verschafften sich Einbrecher gewaltsam über die Terrasse Zugang in ein Eigenheim "Im Lerchenklingen". Ihnen fielen hierbei Bargeld, Schmuck und eine hochwertige Herrenarmbanduhr in die Hände. Ebenfalls über die Terrasse ...

