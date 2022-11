Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Wohnungseinbrecher machen Beute

Wald-Michelbach (ots)

Zwei Wohnhäuser "Im Lerchenklingen" und "Im Krappenklingen" gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier von Kriminellen.

Zwischen Mittwoch (09.11.) und Sonntag (13.11.) verschafften sich Einbrecher gewaltsam über die Terrasse Zugang in ein Eigenheim "Im Lerchenklingen". Ihnen fielen hierbei Bargeld, Schmuck und eine hochwertige Herrenarmbanduhr in die Hände. Ebenfalls über die Terrasse drangen ungebetene Besucher zwischen Freitagnachmittag (11.11.) und Sonntagnachmittag (13.11.) in das Haus "Im Krappenklingen ein. Sie durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell